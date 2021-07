Braziliaanse president Bolsonaro verlaat ziekenhuis

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft het ziekenhuis verlaten na een dagenlange opname vanwege darmklachten. Het ziekenhuis in São Paulo meldt dat hij nog wel onder observatie blijft van een medisch team.

De complicaties waren het gevolg van een steekincident in 2018, waardoor de toenmalige presidentskandidaat ernstig gewond raakte. De 66-jarige rechtse politicus lag sinds woensdag in het ziekenhuis vanwege een darmverstopping die pijn veroorzaakte. Ook had hij al tien dagen de hik. Voor die klachten hoefde hij geen operatie te ondergaan.

Bolsonaro maakte zaterdag tijdens een tv-interview bekend dat hij zich prima voelde en niet kon wachten om weer aan het werk te gaan. Ook zei hij eens in de zoveel tijd gezondheidsklachten te hebben als gevolg van het steekincident. Zijn artsen zeiden diezelfde dag dat het ‘heel goed’ met hem ging.