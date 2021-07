Valkenburg aan de Geul handhaaft bezoekverbod

Wie niks in Valkenburg aan de Geul te zoeken heeft, hoort er weg te blijven. Valkenburg handhaaft uit vrees voor ramptoeristen een eerdere noodverordening waarin mensen die in Valkenburg niks te zoeken hebben, de toegang wordt ontzegd. Voor iedereen die er niet woont of niet duidelijk kan maken waarom hij of zij zich in de gemeente bevindt, is het verboden zich in Valkenburg op te houden, maakte de gemeente zondag bekend.

Al enkele dagen is een noodverordening van kracht in de gemeente. ‘De situatie in Valkenburg aan de Geul is nog steeds niet veilig genoeg om de noodverordening in te trekken’, aldus de gemeente zondag. ‘Schade aan infrastructuur (sink holes, schade aan gebouwen en bruggen) kunnen nog steeds zorgen voor onveilige situaties. We verwachten dat er veel ramptoeristen naar Valkenburg zullen komen. Dit zal leiden tot een ernstige verstoring van de hulpverlening en opruimwerkzaamheden. Tevens kan dit een ernstig gevaar zijn voor de openbare orde en verkeersveiligheid. Daarom is het in deze situatie nog steeds niet wenselijk dat mensen naar het rampgebied komen.’

In het centrum is de situatie nog steeds niet veilig. Om die reden geldt voor woningen en overige gebouwen in een bepaald gebied in het stadshart van Valkenburg een verbod om naar binnen te gaan. Daarvoor hanteert de gemeente een noodbevel. Winkels, horecazaken en overige bedrijven in een groot gebied in het centrum zijn niet toegankelijk.