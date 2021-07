Weer meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Opnieuw is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gestegen. In totaal liggen er nu 311 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen kwamen er het afgelopen etmaal 42 patiënten bij en op de ic twee.