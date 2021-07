Waterschap bouwt nooddijk bij Boxmeer

De nooddijk loopt deels over grond van particulieren. Burgemeester Karel van Soest heeft daar speciaal toestemming voor gegeven vanwege de noodsituatie. Als het Maaswater weer is gezakt haalt het waterschap de nooddijk weer weg. Zondag wordt nog een opening tussen de nooddijk en de Maasdijk opgevuld, om te voorkomen dat rivierwater via de achterkant alsnog het land overstroomt.

Boxmeer heeft net als onder andere de gemeente Mook en Middelaar een noodverordening afgekondigd zodat toeschouwers waterwerkers niet in de weg lopen. Er zijn in het stroomgebied van de Maas in de noordelijkste punt van Limburg, bij Nijmegen en in Brabant ook tal van dijken en toegangswegen naar dijken afgesloten. Wie die afzettingen negeert kan een bon krijgen. De gemeenten roepen ramptoeristen op om weg te blijven. Zondagmorgen was het in Mook op de grens van Limburg en Gelderland al behoorlijk druk.