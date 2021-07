Testlocaties Testcoronanu gesloten, telefoonlijnen dicht

Coronatestbedrijf Testcoronanu heeft zijn locaties zondag gesloten. Op de website wordt gesproken van ‘onvoorziene omstandigheden’. Het bedrijf, met een tiental locaties in Nederland en België, adviseert een andere testaanbieder te zoeken. RTL Nieuws meldde zondagochtend uit eigen onderzoek dat het testbedrijf met een groot lek kampte waardoor het mogelijk was om valse reis- en toegangsbewijzen in de app CoronaCheck te krijgen.

Ook zouden de privégegevens van ruim 60.000 mensen die bij dit bedrijf een test deden, zijn gelekt.