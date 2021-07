Israël biedt Duitsland steun aan na waterramp

Herzog zei in de brief dat hij zal bidden voor de mensen die zijn omgekomen, gewond raakten of nog worden vermist. De Israëlische president zei het volgens de krant The Jerusalem Post met Steinmeier eens te zijn dat ‘de bestrijding van klimaatverandering de manier is om dit soort overstromingen te voorkomen’.

De waterramp heeft in Duitsland het leven gekost aan zeker 156 mensen. Israël stuurt vaker hulp naar bevriende landen als die worden getroffen door natuurgeweld. Zo gingen er vorige maand Israëlische reddingswerkers naar de Verenigde Staten, nadat bij Miami een flatgebouw deels was ingestort.