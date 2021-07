Dijkexperts gaan inspecties uitvoeren in Limburg

Zondagochtend gaan dijkexperts van het waterschap op pad om de veiligheid van de dijken te inspecteren, meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Dat gaan ze doen in het zuidelijk deel van hun regio waar het water in de Maas aan het zakken is.

Inspecteren kan alleen als het water voldoende is gezakt. Pas dan kunnen ze goed zien hoe de dijk er aan de waterzijde aan toe is. Op basis daarvan besluiten de inspecteurs wat er moet en kan gebeuren.

De dijken worden dezer dagen dag en nacht bewaakt, door brandweer en het waterschap.