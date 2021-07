Gewonden door grote brand in appartementencomplex in Eygelshoven

In een appartementencomplex aan de Portbeemden in het centrum van het Limburgse Eygelshoven heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote uitslaande brand gewoed, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn er enkele gewonden. Om hoeveel gewonden het gaat en hoe ernstig hun verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. ‘Dat wordt nu eerst in kaart gebracht’, aldus de woordvoerder.