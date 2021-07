Zondvloed treft Oostenrijkse plaats Hallein

Ook Oostenrijk kan meepraten over wateroverlast. Ongekend zware regenval maakte van een beek een woest kolkende stroom, die delen van de binnenstad van Hallein overstroomde. Op videobeelden die via sociale media worden verspreid, is te zien dat een zondvloed het stadje bij Salzburg overspoelt en onder meer auto’s en hekwerken meesleurt.

Reddingswerkers gebruikten boten en vrachtwagens om mensen te redden die opgesloten zaten in hun huizen. Volgens de brandweer waren er aan het einde van zaterdagavond geen meldingen over vermisten, gewonden of doden. Volgens de autoriteiten is het waterpeil inmiddels gedaald.

‘De situatie is zeer kritiek, deels dramatisch’, zei een politiewoordvoerder eerder zaterdagavond. De bevolking was gewaarschuwd voor de verwachte extreme omstandigheden en aangeraden absoluut niet in de kelder te gaan zitten. Ook elders in het noorden van Oostenrijk komen meldingen binnen van noodweer. Op sommige plaatsen viel in korte tijd 80 millimeter regen.