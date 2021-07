In Wallonië alleen nog gevaar in stroomgebied van Mehaigne

In Wallonië dreigt er alleen nog gevaar van meer overlast in het stroomgebied van de Mehaigne, een zijrivier van de Maas. Elders zakt het waterpeil gestaag, blijkt uit de laatste update van de Waalse overheidsadministratie voor de waterwegen. De verwachting is dat die trend zich de komende uren voortzet.

De inwoners van Herbricht, een gehucht aan de Maas ten noorden van Lanaken, mochten zaterdagavond naar huis. Ze werden donderdag geëvacueerd. ‘Het water is geweken’, zei de Lanakense burgemeester Marino Keulen. ‘Wat achterblijft is veel vuil, modder, afval en stank.’ De bewoners zijn meteen begonnen met opruimen.

In het centrum van Halen in Belgisch Limburg blijft het riviertje de Gete nog wel iets stijgen. ‘Waarschijnlijk is het een kwestie van de nacht doorkomen. Maar zeker kunnen we daarvan niet zijn’, aldus burgemeester Eric Van Roelen. De Velpe, die het stadje met 9000 inwoners al blank zette, is aan het dalen. ‘Het gaat om een centimeter in de afgelopen vier uur. Dat klinkt als niet veel, maar op dit moment zijn we daar al blij mee.’ Legereenheden zijn de hele dag bezig geweest met het aanbrengen van versterkingen.