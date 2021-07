Lekkende stuwdam in Maastricht verstevigd door Defensie

Tussen de zeventig en tachtig militairen hebben een stuwdam of overlaat aan de Stuwweg in Maastricht gerepareerd met zandzakken en zeilen. De stuw, in een stille arm van de Maas in de wijk Bosscherveld, dreigde te bezwijken en lekte water. Door het dalende waterpeil dreigden woonboten te zakken en ‘schots en scheef in de modder’ terecht te komen, legt een woordvoerder van de brandweer uit.

Volgens hem is het gat gedicht en is de overlaat nu stabiel: ‘Hij kan er weer even tegen’. Het was niet nodig om mensen te evacueren.

De brandweerwoordvoerder gaat ervan uit dat Rijkswaterstaat de stuw op termijn steviger zal repareren. Met een overlaat wordt hoogwater gereguleerd.