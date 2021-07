Sluizen in Roer blijven dicht ondanks Duits verzoek ze te openen

In Wassenberg, niet ver van Roermond, werden vrijdagavond zevenhonderd mensen geëvacueerd nadat een dijk van de Roer het begaf en de rivier overstroomde.

Burgemeester Marcel Maurer van Wassenberg zei vrijdagavond dat de dam was doorgebroken doordat de stuwen in de Roer bij Roermond gesloten zijn. Dat zou de druk op de dijken in Duitsland vergroten. Hij wilde dat de Nederlandse autoriteiten de sluizen weer open zetten.

Dat gaat niet gebeuren. Het Waterschap Limburg heeft berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat het één niets met het ander van doen heeft. In Roermond wordt de sluis in de monding van de Roer op de Maas bij hoogwater steevast afgesloten om te voorkomen dat de hoge Maas de Roer instroomt en de hele binnenstad blank zet. Het water wordt tegelijkertijd omgeleid via een zijtak van de Roer, de Hambeek. Via deze Hambeek komt het water in de Maas terecht. Dat betekent dat er sprake is van een normale doorstroming die van geen invloed is op het Duitse deel van de Roer, aldus het waterschap.