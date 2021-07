Opnieuw massaal protest tegen coronapas in Frankrijk

In veel Franse steden zijn mensen opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen de invoering van de ‘pass sanitaire’, de coronapas. Volwassenen moeten vanaf maandag kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus, Covid-19 hebben doorstaan of recent negatief zijn getest om naar evenementen met veel publiek en naar culturele instellingen te gaan. Vanaf augustus moet de pas ook getoond worden bij een bezoek aan onder meer de horeca en winkelcentra.

De aversie tegen die maatregel en tegen het verplicht vaccineren van zorgverleners bleek ook al woensdag op de nationale feestdag Quatorze Juillet. Volgens de Franse media waren er zaterdag in Parijs andermaal duizenden betogers op de been. Tot de initiatiefnemers in de hoofdstad behoorden de rechtse politicus Florian Philippot (Les Patriotes), voormalig vicevoorzitter van het Front National, en een kopstuk van de ‘gele hesjes’.

De tegenstanders van de coronapas verwezen ook nu vaak naar nazimethodes uit de Tweede Wereldoorlog. Net als woensdag verliepen de manifestaties niet overal rustig. In onder meer Dijon, Lille, Nantes en Lyon zette de politie traangas in om de menigte te verspreiden.