Belgische premier bezoekt rampgebieden watersnood

De Croo bezocht Pepinster met onder anderen Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen en binnenlandminister Annelies Verlinden. ‘Het is onze opdracht de mensen na een dergelijke situatie te helpen hun waardigheid terug te vinden’, zei de premier, die ook naar Eupen en Maaseik gaat.

‘We moeten ook helpen om deze gemeente, waarvan het centrum volledig verwoest is, opnieuw op te bouwen’, zei de premier. De Croo wees ook op de aanwezigheid van Von der Leyen. ‘De Europese Commissie beschikt over middelen die nuttig kunnen zijn in de heropbouw. Het is belangrijk om die heropbouw zo snel mogelijk te starten.’

De Commissievoorzitter zei de moed te bewonderen van de getroffenen die ze in Pepinster had gesproken. ‘Ik wil ze zeggen dat wij, als Europeanen, aan hun zijde staan in deze moeilijke tijd.’ Ook liet ze weten dat de Europese Unie ‘zij aan zij staat met België in de heropbouw’.