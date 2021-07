Waterpeil Maas zakt in Zuid-Limburg

Het waterpeil van de Maas, de Geul en de Gulp in Zuid-Limburg zakt zaterdag. De waterafvoer van de Maas bij Sint Pieter in Maastricht is zaterdagmiddag minder dan 2000 kuub per seconde. Ter vergelijking: vrijdagochtend bereikte de Maas met 3300 kuub de hoogste stand. Naar verwachting bedraagt de waterafvoer om 16.00 uur 1750 kuub per seconde.

Sinds 06.00 uur zaterdagochtend konden de meeste mensen die geëvacueerd waren in de regio Zuid-Limburg, terug naar hun woningen. ‘Dat betekent echter niet dat er geen overlast meer is in de getroffen gebieden’, aldus de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. ‘Kelders, maar ook andere delen van woningen, straten en weilanden staan in veel gevallen nog onder water. Een aantal inwoners kan helaas nog niet terug naar zijn woning omdat er nog te veel water in staat of omdat straten nog niet toegankelijk zijn.’

Wie de woning tijdelijk heeft moeten verlaten, kan bij terugkeer het beste controleren of er mogelijk problemen zijn met gas en elektriciteit, aldus de veiligheidsregio.