Woede in Verenigd Koninkrijk om streng reisbeleid voor Frankrijk

De Britse regering heeft de woede van vakantiegangers en de reisbranche over zich afgeroepen door de quarantaineregels voor Frankrijk te handhaven. De regel dat Britten na een reis tien dagen in thuisquarantaine moeten vervalt maandag voor veel populaire vakantiebestemmingen, maar op het laatste moment is besloten dat Frankrijk daar niet onder valt.

Dat besluit heeft te maken met zorgen over de verspreiding van de zogeheten Beta-variant van het coronavirus in Frankrijk. Die variant is het voor eerst ontdekt in Zuid-Afrika en komt in het Verenigd Koninkrijk nauwelijks voor. De BBC schrijft dat wordt gevreesd dat vaccins minder goed werken tegen die mutant.

De Britse regering heeft vanwege de coronacrisis een ‘verkeerslichtsysteem’ in het leven geroepen met drie kleurcodes voor landen: groen, amber en rood. Volledig gevaccineerde Britten hoeven na een reis naar een land dat amber (een soort oranje/geel) kleurt vanaf maandag niet meer in thuisquarantaine.

Uitzonderingspositie

Frankrijk blijft op ‘amber’ staan, maar valt als enige land toch buiten die versoepeling. Het gaat om een soort compromis omdat het ministers volgens een bron van de krant The Guardian te ver ging om Frankrijk op de ‘rode lijst’ met risicolanden te zetten. Dan was het reisverkeer vergaand aan banden gelegd en dat had serieuze politieke en diplomatieke consequenties kunnen hebben.

Vakantiegangers doen in Britse media hun beklag over de plotselinge beleidswijziging en ook de reisbranche is niet te spreken over de uitzonderingspositie voor het onder toeristen populaire Frankrijk. Topman Johan Lundgren van easyJet klaagde dat de regering ‘het tapijt vandaan trekt’ onder Britten die op vakantie zijn in Frankrijk of al een reis hadden geboekt.

Onzeker

Lundgren zei dat het verkeerslichtsysteem weinig voorstelt als de regering steeds aan het improviseren slaat. Hij zei dat zo ‘verwarring en onzekerheid’ ontstaat. Bestuurder Willie Walsh van brancheorganisatie IATA van de luchtvaartsector verweet de regering ‘de eigen reissector de vernieling in te helpen, evenals de duizenden banen die ervan afhankelijk zijn’.

De onrust illustreert dat ook landen met een hoge vaccinatiegraad worstelen met het reisbeleid voor hun burgers in het vakantieseizoen. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid zei dat altijd duidelijk is geweest dat de overheid bereid is snel in te grijpen aan de grens om ‘de successen te beschermen die we hebben geboekt met ons succesvolle vaccinatiebeleid’.

De Britse regering beslist formeel alleen over de regels waar reizigers in Engeland aan moeten voldoen, omdat autonome regio’s zelf zeggenschap hebben over hun reisbeleid. Schotland en Noord-Ierland hebben volgens Sky News nog niet gezegd of ze de uitzonderingspositie voor Frankrijk ook zullen overnemen.