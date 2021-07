Burgemeester Venlo: grens bestaat niet meer, we leven in Europa

De regio Noord- en Midden-Limburg ligt niet meer aan de grens met Duitsland, maar midden in Europa. Dat zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord naar aanleiding van de ‘hartverwarmende en spontane hulp’ vanuit de Duitse buurgemeenten bij het bestrijden van de wateroverlast in Limburg.

‘We hebben geen beroep op ze gedaan’, zei Scholten, die burgemeester is van Venlo. ‘Dat durfden we niet wegens de situatie in Duitsland.’ In Duitsland zijn inmiddels meer dan honderd mensen om het leven gekomen door de hevige regenbuien en de daarop volgende wateroverlast en aardverschuivingen.

‘Mensen denken dat we tegen de grens aangeplakt zitten. Op kaarten zie je een dikke lijn tussen Nederland en Duitsland. Je ziet nu dat we echt in Europa wonen en hulp wordt aangeboden en geaccepteerd.’

Zo hielp de brandweer uit het Duitse Brüggen mee met het opwerpen van een nooddijk in Beesel. De Duitse gemeenten Straelen en Nettetal boden ook hulp aan, met de levering van pompen, materieel en manschappen. Ook boden de Duitsers aan evacués tijdelijk te huisvesten.