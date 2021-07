Op Giro 777 is zaterdagochtend al 1 miljoen euro binnen voor de door de overstromingen getroffen gebieden in Limburg.

Het inzamelingsnummer is vrijdag opengesteld door het Nationaal Rampenfonds. Particulieren, bedrijven en instellingen hebben massaal gedoneerd. Door de enorme belangstelling was afgelopen nacht de website giro777.nl even uit de lucht. De actie gaat de komende dagen nog ‘in volle vaart’ door.