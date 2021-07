Belgische premier en voorzitter EU-commissie naar getroffen regio

De Belgische premier krijgt in Rochefort en Pepinster ook gezelschap van de Waalse minister-president Elio Di Rupo. Die bezoeken vinden ‘s ochtends en aan het begin van de middag plaats. De Croo gaat later op de dag naar Eupen en Maaseik. In die laatste plaats wordt dan ook de Vlaamse premier Jan Jambon verwacht.

De Croo gaat praten met inwoners, hulpverleners en ook de lokale autoriteiten. Die liggen soms onder vuur. In Pepinster, waar een twintigtal huizen is ingestort, kreeg de burgemeester volgens VTM Nieuws het verwijt dat hij geen verplichte evacuaties liet uitvoeren. Hij zegt zelf dat de omvang van de ramp niet te voorzien was. ‘We weten dat er een risico was op overstromingen, maar zoiets als nu, is nooit eerder gebeurd.’