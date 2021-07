Herdenking vliegramp met MH17 is ook dit jaar digitaal

De vliegramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines wordt zaterdag herdacht. Vanwege de coronamaatregelen is de herdenking net als vorig jaar digitaal.

Het vliegtuig, dat onderweg was vanaf Schiphol naar Kuala Lumpur, werd op 17 juli 2014 boven Oekraïne met een Buk-raket uit de lucht geschoten. Alle 298 mensen aan boord, onder wie 193 Nederlanders, kwamen om het leven.

Wie zich vooraf heeft aangemeld, kan de herdenking vanaf 14.00 uur online volgen. Tijdens de plechtigheid worden onder meer de namen van de slachtoffers voorgelezen.

Sinds 2017 is er een Nationaal Monument voor de slachtoffers in Vijfhuizen (Haarlemmermeer).

Vorig jaar is in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol het strafproces begonnen tegen vier verdachten, drie Russen en een Oekraïner. De verwachting is dat de behandeling van de zaak nog tot november duurt. De uitspraak van de rechtbank wordt niet eerder verwacht dan volgend jaar.