Federale rechter VS oordeelt tegen nieuwe aanmeldingen ‘Dreamers’

Migranten kunnen via het Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)-programma een speciale status krijgen. Die beschermt ze tijdelijk tegen uitzetting en geeft ze het recht om te werken, maar niet de mogelijkheid om het Amerikaanse staatsburgerschap te verwerven.

Deelnemers van DACA worden vaak Dreamers (dromers) genoemd. Het programma is in 2012 in het leven geroepen door president Barack Obama, maar is voor meerdere staten een doorn in het oog. Zij stellen dat DACA destijds illegaal in het leven is geroepen en Obama zijn boekje te buiten ging.

Donald Trump, de opvolger van Obama, probeerde het programma eerder te beëindigen, maar dat werd teruggedraaid door het hooggerechtshof. Volgens Trump kunnen honderdduizenden Amerikanen geen banen krijgen omdat die worden ‘ingepikt’ door ‘DACA-illegalen’.

Rechter Hanen gaf vrijdag met zijn oordeel gehoor aan de de kritiek van de staten, maar benadrukte dat zijn uitspraak niet betekent dat de Dreamers nu geen bescherming meer genieten tegen uitzetting.

President Joe Biden, die vicepresident was onder Obama ten tijde van de oprichting van het DACA-programma, heeft eerder gezegd dat hij een permanente oplossing wil waarmee Dreamers Amerikaans staatsburger kunnen worden. Een wetsvoorstel dat het mogelijk moest maken voor dergelijke migranten om binnen drie jaar Amerikaan te worden, sneuvelde begin dit jaar in het Congres.