Biden: desinformatie op sociale media over Covid-19 is dodelijk

‘De enige pandemie die we hebben, vindt plaats onder ongevaccineerden’, zei Biden vrijdag tegen verslaggevers in het Witte Huis, gevraagd naar zijn standpunt over misinformatie en zijn boodschap daarover aan sociale mediaplatformen als Facebook. ‘Ze zijn mensen aan het vermoorden’, aldus de president.

Washington is al langer bezig de druk op de grote socialemediaplatformen op te voeren om foutieve informatie over het coronavirus harder aan te pakken. Volgens de overheid tiert misinformatie over onder meer de gevaren van coronavaccins welig op de netwerken, terwijl het sterk stijgende aantal coronadoden in de Verenigde Staten nu vooral uit Amerikanen bestaat die geen prik hebben gehad en daar in veel gevallen bewust voor kiezen, onder meer omdat ze de vaccins niet vertrouwen.

Facebook wees de kritiek vrijdag van de hand. Het bedrijf stelt dat het juist levens redt door feitelijke informatie over het coronavirus te verspreiden. ‘We laten ons niet afleiden door beschuldigingen die niet door de feiten worden ondersteund’, zei Facebook-woordvoerder Kevin McAlister vrijdag. ‘Feit is dat meer dan 2 miljard mensen gezaghebbende informatie over Covid-19 en vaccins op Facebook hebben bekeken, wat meer is dan enige andere plaats op internet.’

Eerder stelde Facebook ‘agressieve actie’ te ondernemen tegen misinformatie over het coronavirus en dat er reeds 18 miljoen van dergelijke berichten verwijderd zijn.