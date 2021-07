Onderzoek naar nieuwe neveltechniek voor ultrafijnstof Schiphol

De nevel van zogenaamde geïoniseerde, dus anders geladen, neveldeeltjes hecht zich aan ultrafijnstofdeeltjes, die daardoor samenklonteren, zwaarder worden en niet meer blijven rondzweven in de lucht. Zo dalen ze neer en kunnen ze zich niet verder verspreiden.

De nevel is gebaseerd op een ‘beproefd concept’ uit de bouw, schrijven de partijen. Daar is het al gangbaar om met nevel stof en fijnstof te verminderen. Schiphol, de WUR en NLR willen deze methode verfijnen, zodat deze methode ook in de luchtvaart ingezet kan worden, zeggen ze.

Volgens Schiphol zit de techniek nog in de experimentele fase, maar heeft deze ‘enorme potentie’. Begin 2022 verwacht de luchthaven te weten of de techniek werkt. Schiphol wil de uitstoot van ultrafijnstof verminderen. Daar lanceerde de luchthaven in 2019 een actieplan voor, met onder meer het elektrisch maken van grondgebonden activiteiten, duurzaam taxiën van vliegtuigen en investeren in duurzame brandstoffen.