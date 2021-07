Centrale bank Italië optimistischer over economische groei

De centrale bank van Italië is optimistischer geworden over de economische groei van het land dit jaar. Dankzij het door de EU goedgekeurde herstelplan van de Italiaanse regering, waar 191,5 miljard euro mee is gemoeid, zullen bedrijven en overheidsinstellingen weer meer investeren. Daarnaast vordert ook de vaccinatiecampagne tegen corona.