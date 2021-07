Weer meer dan 11.000 nieuwe coronagevallen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend is het coronavirus vastgesteld bij 11.363 mensen. Het is de tweede dag op rij dat het aantal positieve tests boven de 11.000 uitkomt. Het is ook het hoogste aantal sinds tweede kerstdag, bijna zeven maanden geleden.

Precies een week geleden, op 9 juli, waren er iets meer dan 6900 nieuwe gevallen. Nog een week eerder registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 942 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn 68.742 besmettingen vastgesteld.