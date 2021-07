Macron: Frankrijk is solidair met Benelux en Duitsland

Frankrijk is solidair met Nederland, België, Duitsland en Luxemburg in de ‘beproeving’ die ze doormaken. De Franse president Emmanuel Macron liet dat weten via Twitter. ‘Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers van het noodweer dat Duitsland, België, Luxemburg en Nederland hard heeft getroffen.’

Frankrijk had al aangekondigd veertig militairen te sturen om te helpen in Luik, naast een helikopter en een onderzoeksteam. De Belgische regering had een beroep gedaan op het Europees systeem voor civiele bescherming. Inmiddels zijn meer dan 150 reddingswerkers uit Frankrijk, Italië en Oostenrijk in België.

De Britse premier Boris Johnson had donderdag al uitgesproken geschokt te zijn door de verwoestende overstromingen in Duitsland en de Benelux-landen. Het Verenigd Koninkrijk staat klaar om hulp te bieden bij reddings- en herstelwerkzaamheden, twitterde hij.