Ook oproep aan inwoners dorpen Aijen en Bergen om te vertrekken

Inwoners van de dorpen Aijen en Bergen in het noorden van Limburg krijgen het dringende advies om zo snel mogelijk het gebied te verlaten, "uiterlijk voor zonsondergang". De beide dorpen zijn straks misschien niet meer bereikbaar voor hulpdiensten als het peil van de Maas stijgt. "Wanneer u besluit om in uw huis te blijven doet u dat voor eigen risico, op eigen verantwoording. Realiseer u dat u dan onbereikbaar bent voor hulpdiensten", aldus burgemeester Manon Pelzer van de gemeente Bergen, waar de dorpen onder vallen.

Bewoners kunnen worden opgevangen in recreatiecentrum Den Asseldonk in Nieuw Bergen. De gemeente liet eerder een pendeldienst rijden tussen Bergen en Nieuw Bergen, maar die kan in de loop van de dag waarschijnlijk niet rijden.