Groenland stopt met zoeken naar olie

Groenland stopt met het zoeken naar olie en gas. Volgens Groenland is de impact op het klimaat door de exploratieboringen te groot. Er worden geen nieuwe vergunningen voor proefboringen meer afgegeven.

Daarmee komt een einde aan ongeveer vijftig jaar zoeken naar olie en gas op het eiland in het Noordpoolgebied. Daarbij waren grote oliebedrijven betrokken zoals ExxonMobil, Chevron en Shell. De proefboringen leverden echter weinig succes op. Overigens wordt gedacht dat er wel grote hoeveelheden olie te vinden te zijn in Groenland en onder de zeebodem, maar het is lastig om daar olie op te pompen vanwege de ruige natuur en ijsbergen.

‘Deze stap is genomen in het belang van onze natuur, visserij en toerisme. We gaan ons nu richten op duurzame mogelijkheden’, aldus de overheid van Groenland, dat overigens formeel deel uitmaakt van Denemarken. De overheid van Groenland zegt dat de gevolgen van klimaatverandering voor het eiland groot zijn, bijvoorbeeld door het smelten van gletsjers.