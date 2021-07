Duitsland bestempelt Nederland vanaf zondag als risicogebied

Mensen die in de tien dagen voor hun reis in Nederland zijn geweest, moeten zich voorafgaand aan hun reis melden bij de Duitse autoriteiten. Daarnaast geldt er een quarantaineperiode van tien dagen, maar niet voor mensen die kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of recent zijn hersteld van Covid-19.

Ook Sint-Maarten wordt vanaf zondag als een risicogebied gezien. De kwalificatie geldt niet voor Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba en Curaçao.