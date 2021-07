Bierbrouwers vrezen voor tweede jaarhelft na broos herstel

In totaal werd in het eerste halfjaar van 2021 bijna 5,5 miljoen hectoliter bier verkocht in Nederland. Dat is 4,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar nog steeds bijna 8,5 procent minder dan in 2019, voor de coronacrisis.

Toegenomen thuisconsumptie compenseert maar een deel van de achterblijvende bierverkopen aan de horeca. Bedrijven in die sector bleven deels gesloten in de eerste jaarhelft.

De bierbrouwers vrezen voor wat er de komende tijd te wachten staat door het oplopende aantal coronabesmettingen. ‘Het is essentieel dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden. Mochten er helaas toch weer nieuwe maatregelen onvermijdelijk zijn, dan hopen we dat zoveel mogelijk de horeca wordt ontzien’, zegt Wigboldus.