Renault verkoopt meer auto’s dan in 2020

De coronacrisis heeft nog steeds impact op de verkoop van de Franse autoproducent Renault Group, maar de autofabrikant ziet weer groei in de belangrijkste landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië en Rusland. In de eerste helft van 2021 verkocht Renault bijna 1,5 miljoen voertuigen. Dat is een stijging van bijna 19 procent ten opzichte van 2020.

Wel zit Renault nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. In vergelijking met 2019 noteert de autofabrikant, die ook moederbedrijf is van de merken Dacia en Lada, een daling van ruim 24 procent over dezelfde periode.

In Europa verkocht Renault ruim een half miljoen voertuigen, een stijging van 13 procent en goed voor een marktaandeel van 7 procent. Dat komt onder meer door de sterke groei van de verkoop van elektrische auto’s. De Europese bedrijfsvoertuigenmarkt groeide in totaal met ruim 40 procent. Het marktaandeel van Renault steeg licht, tot 14,4 procent.

In de belangrijkste landen buiten Europa groeit het merk Renault weer dankzij het op de markt brengen van nieuwe modellen in India, Rusland en Latijns-Amerika, waaronder Brazilië. Het merk Lada, waar Renault een meerderheidsbelang in heeft, verkocht in Rusland ruim 200.000 voertuigen en verstevigt zijn eerste plaats met een marktaandeel van 23 procent, het beste resultaat van de voorbije tien jaar. Vier Lada-modellen staan in de top tien van de verkoop in Rusland.