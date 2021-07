Signify en Just Eat Takeaway onderaan in lagere AEX

Verlichtingsbedrijf Signify was vrijdag de grootste daler in een licht lagere AEX-index in Amsterdam. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoorde opnieuw tot de staartgroep. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl moest een dag eerder al flink inleveren na publicatie van de omzetcijfers. De stemming op de Europese beurzen bleef terughoudend door de zorgen over de economische impact van de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. De luchtvaartsector toonde desondanks wat herstel na de zware verliezen eerder deze week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 737,84 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1034,40 punten. Frankfurt en Londen wonnen tot 0,4 procent. Parijs daalde 0,2 procent.

Signify was een opvallende daler met een min van bijna 5 procent. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop in de AEX met een winst van 4,4 procent, dankzij een koopadvies van de Britse bank HSBC. Just Eat Takeaway (min 2,8 procent) zette de daling voort na de koersval van 9 procent een dag eerder. De maaltijdbezorger neemt zijn Slowaakse branchegenoot Bistro.sk over van het Zwitserse mediabedrijf Ringier Axel Springer voor ongeveer 50 miljoen euro.

Air France-KLM

In de MidKap stond laadpalenfabrikant Alfen (min 3,7 procent) onderaan. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was de grootste stijger met een plus van 3 procent. Galapagos won 0,2 procent. De biotechnoloog raakte donderdag zo’n 13 procent aan waarde kwijt na gemengde onderzoeksresultaten van een aantal kandidaatmedicijnen van het bedrijf. Navigatiebedrijf TomTom klom dik 3 procent bij de kleinere bedrijven, na de koersval van dik 15 procent een dag eerder.

Ericsson zakte 8 procent in Stockholm. De Zweedse fabrikant van telecomapparatuur profiteerde afgelopen kwartaal van een toegenomen vraag naar zijn netwerksystemen doordat steeds meer landen de apparatuur van de Chinese concurrent Huawei deels of helemaal weren. Het bedrijf verwacht echter in China marktaandeel te blijven verliezen doordat Peking vergelijkbare maatregelen gaat nemen om Zweedse apparatuur in de ban te doen.

Burberry

In Zürich leverde Richemont (min 1,6 procent) een eerdere stevige winst weer in. De Zwitserse eigenaar van luxemerken als Cartier en Montblanc wist de omzet in het afgelopen kwartaal ruimschoots te verdubbelen. Het Britse modemerk Burberry daalde 3 procent in Londen ondanks een flinke omzetstijging in het tweede kwartaal.

De euro was 1,1816 dollar waard, tegen 1,1810 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 72,07 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent meer, op 73,88 dollar per vat.