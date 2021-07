President Zuid-Afrika: geweld van afgelopen week is gepland

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa meent dat het geweld in zijn land is gepland. Sinds de opsluiting van oud-president Jacob Zuma een week geleden vinden er op meerdere plekken in Zuid-Afrika dodelijke rellen plaats. Daarbij zijn zeker 117 mensen omgekomen.

Het is volgens Ramaphosa ‘vrij duidelijk’ dat mensen zijn aangezet tot de onrust in de regio’s KwaZulu-Natal en Gauteng. Hij zegt dat de autoriteiten zicht hebben op twaalf verdachten. Zij zouden de onlusten hebben gepland en gecoördineerd. Een van hen is opgepakt. De rest staat onder verscherpt politietoezicht. In totaal zijn meer dan 2200 mensen opgepakt in verband met de onrust, onder meer voor diefstal.

De grootschalige rellen begonnen vanwege de opsluiting van Zuma. Hij werd tot vijftien maanden cel veroordeeld vanwege minachting van de rechterlijke macht, omdat hij weigerde mee te werken aan een corruptieonderzoek tijdens zijn presidentschap. Hij is nog steeds populair onder een deel van de bevolking.

Aanvankelijk waren er protesten tegen Zuma’s celstraf, maar de situatie liep al snel uit de hand. Onder meer plunderingen en vernielingen volgden. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten zeiden dat criminelen van de gelegenheid gebruikmaakten om misdaden te plegen. Enkele tienduizenden militairen worden ingezet om de orde te herstellen.