Ziekenhuizen scherpen hun coronamaatregelen weer aan

In het Radboudumc in Nijmegen zijn vanaf maandag geen begeleiders meer welkom en mogen patiënten nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Zo mogen mensen die mogelijk komen te overlijden door twee mensen per dag worden bezocht. ‘We doen dit om u, uw naasten en onze patiënten te beschermen. Hoe minder mensen het Radboudumc bezoeken, hoe kleiner de kans dat patiënten en bezoekers het virus aan elkaar doorgeven’, legt het academische ziekenhuis uit. Ook mondkapjes moeten weer op.

Onder meer het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond nemen soortgelijke maatregelen. Daar gingen ze vrijdag per direct in. In Roermond mogen bezoekers, na een gezondheidscheck, maximaal een uur blijven. Alleen als er een kind onder de 12 jaar bij is, mogen twee bezoekers tegelijk naar binnen. Alle ziekenhuizen benadrukken dat het belangrijk is dat mensen 1,5 meter afstand van anderen houden en dat ze zich aan andere basisregels houden, zoals handen desinfecteren en niet naar het ziekenhuis komen als ze klachten hebben of in afwachting zijn van een testuitslag.

Het OLVG in Amsterdam vraagt medewerkers en bezoekers al sinds begin deze week weer een mondkapje te dragen. De mondkapjesplicht was daar nog maar enkele weken eerder afgeschaft, omdat het aantal coronagevallen toen relatief laag was. Op de versoepelingen van eind juni volgde een explosieve stijging.