Doden en vermisten na aardverschuiving in Noordrijn-Westfalen

Door een aardverschuiving in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn doden gevallen. De lokale autoriteiten melden dat er in Erfstadt-Blessem, nabij Keulen, naast de dodelijke slachtoffers ook meerdere vermisten zijn.

Het is niet bekend hoeveel doden er zijn gevallen. Ook is niet duidelijk hoeveel mensen worden vermist. Door het noodweer staan in Erfstadt-Blessem woningen onder water en is een aantal ingestort.

Volgens de lokale autoriteiten worden vanuit huizen noodoproepen gedaan, maar is redding vaak niet mogelijk. De rampendienst is wel ter plaatse. Volgens Duitse media zijn er niet genoeg reddingswerkers en wordt hun werk bemoeilijkt door een gaslek dat niet kan worden gerepareerd.