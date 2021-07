Basisscholen in Roermond dicht om hoogwater

Een aantal basisscholen in Roermond is vrijdag gesloten. Dat heeft alles te maken met het hoge water van Roer en Maas, zei een woordvoerder van de gemeente Roermond. De kinderen zijn vrijdagochtend naar huis gestuurd.

Basisschool De Stapsteen in Herten heeft de begane grond leeggeruimd uit vrees voor opborrelend kwelwater. Dat gebeurde in 1993 bij het hoogwater van de Maas ook.

Basisschool Aan de Roer vlak bij de Hambeek is gesloten. Deze school ligt midden in het gebied dat vrijdagochtend is geëvacueerd. Ook de Stenen Brug is dicht, deels ook omdat de school door ondergelopen wegen moeilijk bereikbaar is.