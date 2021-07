Studie: helft opgenomen coronapatiënten heeft complicaties

Ongeveer de helft van de coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden, krijgt volgens een groot Brits onderzoek last van complicaties. Ze worden bijvoorbeeld getroffen door nier- of leverproblemen, bijkomende longproblemen, bloedarmoede of hartritmestoornissen. Van de patiënten uit de onderzochte groep die hun corona-infectie overleefden, had bijna 45 procent dergelijke complicaties ontwikkeld, becijferen onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.