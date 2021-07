Hongarije biedt vanaf augustus derde coronaprik aan

Orbán zegt dat artsen moeten besluiten welk vaccin als derde dosis wordt toegediend. Tussen de tweede en derde prik moet volgens de premier minstens vier maanden zitten, tenzij artsen anders adviseren.

Het land met 10 miljoen inwoners is binnen de Europese Unie een van de snelst vaccinerende landen. Dat komt doordat Hongarije naast de door het Europees Medicijnagentschap (EMA) goedgekeurde vaccins ook op grote schaal gebruikmaakt van middelen uit Rusland en China.

Vaccinatietempo

Ruim de helft van de Hongaarse bevolking is volledig ingeënt. In de afgelopen weken is het vaccinatietempo iets vertraagd. Kinderen vanaf 12 jaar komen vlak voor de aanvang van het nieuwe schooljaar in aanmerking voor een coronaprik.

Hongarije telt in totaal bijna 810.000 vastgestelde coronabesmettingen en iets meer dan 30.000 sterfgevallen.