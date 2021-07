Dijken in Noord-Limburg verstevigd met zand

Defensie verstevigt vrijdag de dijkring tussen Thorn en Wessem in Midden-Limburg met zandzakken. Het gaat om ruim een kilometer dijk langs de Maas. De versteviging is nodig om wateroverlast in het achterliggende gebied te voorkomen, zegt Waterschap Limburg.

Mensen in het gebied krijgen de dringende oproep de website van de gemeente Maasgouw in de gaten te houden en naar rampenzender radio L1 te luisteren.

Donderdagavond is een deel van de Maasdijk bij Gennep in Noord-Limburg versterkt met zand. Het waterschap constateerde dat daar water onder de dijk door lekte. Over ongeveer 200 meter is zeil aangebracht tegen de dijk en daar is zand tegenaan gestort.

Waterbeheerders houden de toestand van dijken en kades in Limburg voortdurend in de gaten nu de hoogwatergolf zich naar het noorden van de provincie verplaatst. In de afgelopen 25 jaar is veel gedaan om overstromingen van de Maas te voorkomen, maar er zitten nog wel zwakke plekken langs het water.