Nikkei verder omlaag na rentebesluit Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag opnieuw lager gesloten. De beurshandel stond in het teken van het besluit van de Bank of Japan om de rente ongewijzigd te laten. De centrale bank verlaagde zijn groeiverwachting voor de economie dit jaar, maar handhaafde het vooruitzicht dat de economie afstevent op een bescheiden herstel. Volgens kenners geeft de Bank of Japan daarmee een signaal af dat het stimuleringsbeleid de komende tijd onveranderd zal blijven.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging met een verlies van 1 procent het weekeinde in op 28.003,08 punten. Het was de derde verliesbeurt op rij. De Japanse centrale bank verwacht dat de op twee na grootste economie ter wereld dit jaar met 3,8 procent zal groeien. Eerder werd nog gerekend op een groei van 4 procent. Voor het volgende fiscale jaar werd de groeiverwachting wel opgeschroefd. Ook maakte de Bank of Japan zijn klimaatplannen bekend. Vanaf volgend jaar gaat de centrale bank gratis leningen verstrekken voor activiteiten gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot en investeren in zogenoemde groene obligaties.

De Japanse chipbedrijven behoorden tot de grootste dalers in de Nikkei. Advantest en Tokyo Electron zakten tot 2 procent, nadat de Taiwanese concurrent TSMC liet weten nieuwe chipfabrieken te gaan bouwen in de Verenigde Staten en Japan en de productie in China uit te breiden. Farmaceut Eisai kelderde 12 procent na het besluit van enkele grote ziekenhuizen om een alzheimermedicijn, dat overeenkomt met het middel dat Eisai samen met partner Biogen heeft ontwikkeld, niet te gebruiken. Fast Retailing daalde dik 2 procent. De eigenaar van kledingketen Uniqlo verlaagde zijn winstverwachting voor dit jaar.

De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,7 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney won een fractie en de Kospi in Seoul verloor 0,3 procent.