Ook in Waals-Brabant evacuaties vanwege overstromingen

In Waals-Brabant hebben in de nacht van donderdag op vrijdag evacuaties plaatsgevonden in Ottignies, Graven, Geldenaken, Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Etienne en Tubeke. Alle door het noodweer uit hun huizen gejaagde inwoners zijn opgevangen.

Ook Waver en deelgemeente Limal kampen met overstromingen. Er zijn zandzakken uitgedeeld en de lokale autoriteiten waarschuwen voor stroomonderbrekingen, maar men is er vooralsnog niet overgegaan tot evacuaties.

Ook in Rebecq, waar het waterpeil van de Zenne stijgt, worden zandzakken uitgedeeld. In Tubeke is de vallei en een deel van het stadscentrum overstroomd. In Heylissem is het leidingwater ondrinkbaar verklaard.

Op een aantal plaatsen is het peil van de waterlopen inmiddels weer wat gedaald. Dat is onder meer het geval in Bevekom, Hamme-Mille, Genepiën, Villers-la-Ville en Walhain.