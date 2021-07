Canada laat mogelijk begin september gevaccineerde reizigers toe

Canada zal mogelijk per begin september volledig gevaccineerde buitenlandse reizigers het land in laten, zei premier Justin Trudeau donderdag in een ontmoeting met de premiers van de Canadese provincies. Voorwaarde is wel dat de huidige trend in vaccinatiegraad doorzet en de volksgezondheid niet verslechtert. Volledig gevaccineerde reizigers uit de VS zijn onder diezelfde voorwaarden medio augustus al welkom in Canada.