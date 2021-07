Nederlandse camping in de Eifel volledig verwoest

De overstromingen van de laatste dagen hebben in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, in het hart van de Eifel, een Nederlandse camping volledig verwoest. Woensdag trad de rivier de Kyll buiten haar oevers en overspoelde Camp Kyllburg van de Nederlandse eigenaren Mèlani en Roy Betten volledig. De gasten waren op tijd geëvacueerd.

Volgens vrienden van het stel loopt de schade in de honderdduizenden euro’s. De glampingtenten zijn weggespoeld, de brug die de camping verbindt is verdwenen, het terras is weg en de horeca, receptie, sanitairgebouwen en de nieuw aangelegde speeltuin staan onder water.

Mèlani en Roy Betten begonnen de camping in 2018. Camp Kyllburg werd de afgelopen twee jaar door de ANWB uitgeroepen tot ‘de meest gewaardeerde huuraccommodatie’. De vrienden Manon Saris en Bart Ruitenbeek zijn op gofundme.com een inzamelingsactie begonnen, in de hoop de camping zo snel mogelijk weer op te kunnen bouwen. Daar is inmiddels bijna 8000 euro gedoneerd. Het streefbedrag is 200.000 euro.