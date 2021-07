Gemeenteraad stemt in met nieuwe toekomstplannen Utrecht

De gemeenteraad Utrecht heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ingestemd met ingrijpende plannen om de stad opnieuw in te delen. Utrecht wordt naar eigen zeggen een ’tienminutenstad’. Er moeten vier centra bij komen. Het historische centrum blijft het hart van de Domstad.

De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie, die 24 van de 45 raadszetels hebben, stemden voor de plannen. Heel de oppositie was tegen.

De nieuwe stadscentra moeten ontstaan rond bestaande stations of andere ov-knooppunten. Miljarden euro’s zijn nodig om nieuwe hoogwaardige openbaar vervoer- en fietsverbindingen aan te leggen om Utrecht bereikbaar te kunnen houden. Daarvoor is grote financiële steun van het Rijk nodig.

Het stadsbestuur wil de komende 20 jaar verdichten met 60.000 extra woningen. Volgens prognoses zijn al die woningen, veelal appartementen, nodig omdat de stad groeit met 100.000 inwoners. De meeste huizen moeten binnen de bebouwde omgeving worden opgelost en toch denkt Utrecht verder te kunnen vergroenen.

Veel inwoners en oppositiepartijen maken zich zorgen. Zij vinden dat er beter ook in de polder Rijnenburg kan worden gebouwd om de stad gezond en leefbaar te houden. Het huidige college wil windmolens en zonnepanelen in dit gebied dat tientallen jaren geleden is aangewezen voor woningen.

Verantwoordelijk wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) noemt de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 een ‘unicum in Nederland’. ‘Utrecht staat bekend om de menselijke maat. Het is een grote stad, maar toch is alles dichtbij. Wonen en werken moet gemixt blijven met voorzieningen zoals winkels, scholen, sportvelden, openbaar vervoer en zorg. Op de fiets is alles snel bereikbaar’, zei hij eerder.