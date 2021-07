Limburgse gemeente Bergen waarschuwt voor mogelijke evacuatie

Er wordt vannacht onderzocht hoe via maatregelen in combinatie met mogelijke inzet van het leger ‘dit risico geheel of gedeeltelijk ondervangen kan worden’. De gemeente verwacht hierover vrijdag in de loop van de ochtend meer duidelijkheid te hebben.

Bergen sluit niet uit dat inwoners in het gebied dat onvoldoende is beschermd in de loop van vrijdag ‘dringend wordt gevraagd’ te vertrekken. ‘Gemeente en Waterschap berekenen en bespreken de komende uren de risico’s en de maatregelen die moeten worden genomen’, aldus de gemeente.