RTL wil in programma's aandacht blijven vragen voor onrecht

RTL wil in de toekomst de manier van journalistiek die Peter R. de Vries bedreef doorzetten in de eigen programma's en aandacht blijven vragen voor onrecht. Dat zei programmadirecteur Peter van der Vorst in RTL Boulevard.

"Het opkomen voor de slachtoffers van misdrijven, en de nabestaanden daarvan en aandacht vragen voor onrecht. Dat zullen we in al onze programma's, het RTL Nieuws en hier bij RTL Boulevard, en ook in onze latenightprogrammering, altijd blijven doen", zo beloofde Van der Vorst. "Peter is daarin echt een lichtend voorbeeld."

Samen met het hele team van Boulevard bracht Van der Vorst donderdagmiddag een bezoek aan de plek waar De Vries vorige week werd neergeschoten. De misdaadverslaggever bezweek uiteindelijk aan zijn verwondingen.