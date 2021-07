Vissers onder voorwaarden bereid tot meepraten bij Noordzeeoverleg

Visserijorganisaties zijn toch bereid mee te praten bij het overleg dat de drukke Noordzee moet verdelen. Maar dan willen ze wel af van de eerder gestelde voorwaarde dat alleen partijen aan tafel mogen zitten die instemmen met het zogeheten Noordzeeakkoord, zo hebben ze per brief laten weten aan verantwoordelijk minister Carola Schouten.

Het gaat om afspraken over welke delen van de zee worden aangewezen als natuurgebied, voor windmolenparken of voor visserij. In de brief, waarover De Telegraaf eerder berichtte, wordt nog eens herhaald waarom de visserijsector niet eensgezind kan instemmen met het vorig jaar door de overheid, milieuorganisaties en energiebedrijven ondertekende akkoord.

De vissers vinden dat visserij ook beperkt toegestaan moet zijn in gebieden die eigenlijk een andere hoofdbestemming hebben. Ook zou een duidelijke visie op de voedselvoorziening in de Noordzee nu nog ontbreken. Ze vrezen dat er straks meer visproducten geïmporteerd moeten worden van buiten de Europese Unie. Daarbij zou er in de Nederlandse visserijsector niet alleen werkgelegenheid verloren dreigen te gaan, maar ook ‘de cultuur die verbonden is aan de eeuwenoude tradities’. Dat laatste is volgens de vissers ook van grote toeristische waarde.

Gevaarlijke situaties

Enkele maanden na het akkoord, besloten vissersorganisaties de deal nog de rug toe te keren. Dit gebeurde nadat Greenpeace rotsblokken op een zandbank in het Britse deel van de Noordzee had gestort. Dat kon volgens de vissers tot gevaarlijke situaties leiden. Wat ook meespeelde was de grote verdeeldheid binnen de visserijsector. Sommige partijen waren eigenlijk wel bereid om in te stemmen met het Noordzeeakkoord, maar een ander deel van de achterban verzette zich juist hevig.

De grote verdeeldheid bleek onlangs nog uit het uit elkaar vallen van kottervissersorganisatie VisNed. Kottervissers in Urk willen graag actievoeren voor het behoud van visgronden, maar hun collega’s aan de Noordzeekust en in Noord-Hollandse havens zijn minder bereid tot verzet en zouden de toegenomen aandacht voor het milieu meer als een gegeven beschouwen. Vanwege het conflict hebben de vissers in alle havens behalve Urk hun lidmaatschap van VisNed opgezegd.