Stadsdelen Randwyck en Heugem in Maastricht geëvacueerd

De gemeente Maastricht roept inwoners van de stadsdelen Heugem en Randwyck op hun woningen ‘zo snel mogelijk’ te verlaten. De gemeente verwacht dat het water van de Maas rond 03.00 uur vrijdagochtend vroeg over de kades gaat bij Randwyck en Heugem. Daardoor komen straten onder water te staan en loopt het water woningen binnen.

De gemeente roept mensen op spullen van beneden naar boven te brengen en gas en licht af te sluiten. ‘Zorg dat u bij familie, vrienden of kennissen terecht kunt’, aldus de gemeente.

Wie daar niet terecht kan, kan zich melden in Sporthal De Heeg (Roserije 500) in stadsdeel De Heeg. Daar wordt gezorgd voor noodopvang. De gemeente vraagt inwoners ook andere mensen in de buurt op de hoogte te stellen, die de oproep wellicht nog niet gehoord hebben.