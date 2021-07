Gezondheid Peter R. de Vries ging woensdag achteruit

De gezondheid van Peter R. de Vries ging woensdag voor het eerst achteruit. Het team van RTL Boulevard kreeg toen ‘de eerste signalen’ dat het niet goed met hem ging. ‘We moesten ons voorbereiden op wat vandaag gebeurd is’, zei RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst in RTL Boulevard.

Van der Vorst had contact met de familie van De Vries, vooral met diens zoon Royce. Tot woensdag was er hoop op verbetering. ‘We hadden echt hoop met z’n allen. Er waren kleine stapjes waarvan we dachten: ‘wie weet’.’

Donderdagochtend bezweek De Vries aan de verwondingen van de schietpartij van vorige week. De familie van de misdaadverslaggever vroeg vervolgens aan RTL om het nieuws bekend te maken.

Van der Vorst bracht het gehele team van Boulevard digitaal op de hoogte. ‘Dat was zo verdrietig. Iedereen had die hoop, maar het heeft niet zo mogen zijn.’