Dodental door watersnood België loopt op naar acht

In België zijn acht mensen om het leven gekomen door overstromingen. In het zwaar getroffen Pepinster in de provincie Luik werd een lichaam gevonden onder een brug die deels is ingestort, melden Belgische media.

Het aantal doden in Verviers liep op naar vijf. Twee mensen kwamen elders om het leven.

Verder zijn er nog vier vermisten: een 15-jarig meisje dat verdween in een rivier en drie mensen die te water raakten nadat de reddingsboot waarin ze zaten omsloeg.